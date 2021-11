Amazon Black Friday: droni DJI in sconto fino a 300 Euro in meno

Non c'è solo spazio per i prodotti d'elettronica di consumo come smartphone e smartwatch in questo Black Friday 2021. Amazon infatti propone a prezzo ridotto anche tre modelli di droni DJI.

Nello specifico, ecco quali sono le tre promozioni più interessanti sui droni:

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug: 329 Euro (499 Euro)

Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug: 329 Euro (499 Euro) DJI Mini 2 Combo - Drone leggero e pieghevole, Gimbal a 3 assi con fotocamera 4K, Foto da 12 MP, 3 batterie, Centro di ricarica, Trasmissione video HD OcuSync 2.0, Cardless, Senza Care Refresh: 569 Euro (599 Euro)

- Drone leggero e pieghevole, Gimbal a 3 assi con fotocamera 4K, Foto da 12 MP, 3 batterie, Centro di ricarica, Trasmissione video HD OcuSync 2.0, Cardless, Senza Care Refresh: 569 Euro (599 Euro) DJI FPV Combo - Drone, Quadcopter, OcuSync 3.0 HD Transmisión, 4K Vídeo + Motion Controller: 1169 Euro (1498 Euro)

Le tre promozioni saranno disponibili fino al 29 Novembre 2021, ma le previsioni di consegna sono differenti a seconda del prodotto scelto: per alcuni infatti l'arrivo a casa è garantito a stretto giro di orologio, mentre per altri bisogna aspettare qualche giorno in più. In generale però tutti beneficiano della protezione cliente Amazon e della possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche estese in occasione del Black Friday 2021.

Per alcuni dei prodotti in questione è anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon a costo zero ed interessi zero.