Amazon Black Friday: minimo storico e omaggio per l'imponente TV Samsung 8K

Non ci sono solamente sconti Amazon su SSD Samsung a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo di Black Friday. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha lanciato un buon numero di offerte in ambito Tech, tra cui troviamo una promozione relativa a un imponente televisore Neo QLED 8K di Samsung.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto nel contesto del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE75QN900BTXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 2.899 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso recente per il televisore, negli ultimi 30 giorni, era stato di 3.454,00 euro. In parole povere, si fa riferimento al prezzo minimo storico.

Insomma, capite bene che in questo periodo di Black Friday, che ricordiamo si concluderà il 27 novembre 2023, c'è un'offerta che potrebbe fare gola a più di qualcuno. Non solo, dato che da un apposito riquadro "Risparmio", collocato nella pagina descrittiva del prodotto, si apprende che fino al 3 dicembre 2023 si può ottenere in omaggio una soundbar acquistando il modello di televisore in questione. Per tutti i dettagli del caso su questa iniziativa, è bene consultare la pagina Amazon predisposta.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung QE75QN900BTXZT, troviamo un ampio pannello da 75 pollici con risoluzione 8K (7.680 x 4.320 pixel). Non mancano poi tutte le funzioni smart del caso, ma per tutti i dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung.