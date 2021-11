Amazon Black Friday, notebook con RTX 3050 in sconto a prezzo mai visto

Non c'è solamente MediaWorld a lanciare sconti su portatili RTX. Infatti, nel contesto del Black Friday 2021, Amazon ha avviato una promozione su un notebook da gaming con GPU RTX 3050, che viene venduto a un prezzo essenzialmente mai visto in tempi di scarsa disponibilità di schede video.

Infatti, il portatile Acer Nitro 5 AN515-56-55KL viene proposto a un costo pari a 879 euro su Amazon Italia. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto è venduto e spedito direttamente dalla società di Andy Jassy. In ogni caso, stando a quanto si può leggere sul noto portale e-commerce, precedentemente il prezzo del modello era di 1099 euro. Questo significa che il possibile risparmio è del 20%, ovvero di 220 euro.

Niente male per un notebook che dispone di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui risulta già complesso anche solamente trovare dei modelli da gaming specifici.

Per intenderci, basta effettuare ricerche proprio su Amazon relative a notebook con GPU RTX 3050 per comprendere che è complesso al momento trovare un altro prodotto simile a questo prezzo. La situazione non cambia prendendo in considerazione i portali di MediaWorld e Unieuro. Inoltre, alcuni tool di comparazione delle offerte descrivono questo prodotto come il notebook RTX 3050 venduto al prezzo più basso del Web. Al netto di questo, a quanto pare il modello non era mai sceso prima d'ora a questo costo su Amazon Italia.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. In ogni caso, per quel che riguarda le restanti principali caratteristiche tecniche di Acer Nitro 5 AN515-56-55KL, troviamo un processore Intel Core i5-11300H, 8GB di RAM, 512GB di SSD e uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Per il resto, ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo di reso per il Black Friday 2021 (e oltre).