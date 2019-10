Amazon, in attesa del Black Friday partono i Trust Days: i migliori sconti

Partono ufficialmente oggi su Amazon Italia i Trust Days, che propongono una serie di offerte sui prodotti del popolare produttore di periferiche per sistemi d'intrattenimento domestici e PC. Vediamo insieme quali sono le più interessanti.

La Lino Sound Bar Wireless da 20W, che funziona in modalità wireless sia con gli smartphone che con il cavo su PC e TV, può essere acquistata al prezzo speciale di 28,99 Euro, il 42% in meno rispetto ai 49,99 Euro di listino, per un risparmio di 21 Euro.

Tra le offerte di oggi troviamo anche la Forta LCD Powerbank HD da 10.000 mAh con display LCD che indica il livello della batteria ed è compatibile con tablet e smartphone Apple e di Samsung. La porta USB ha una potenza in uscita di 12W con la ricarica rapida via USB-C. Il prezzo scontato è di 23,59 Euro, che si traduce in un risparmio di 6,40 Euro rispetto ai 29,99 Euro precedenti.

Non potevano mancare le tastiere. La Classicline resistente all'acqua la troviamo ad 11,59 Euro, per uno sconto di 4,40 Euro rispetto a quello di listino.

Tra le promozioni troviamo anche le cuffie USB Vega, a 16,79 Euro, mentre il mouse ottico Zelo silenzioso passa a 12,99 euro rispetto ai 25,99 Euro precedenti. Infine, segnaliamo il microfono USB da studio Voxa a 17,79 Euro.