Amazon, Black Friday di proteste per i magazzinieri: scioperi in 12 paesi, Italia compresa

Sarà un Black Friday di proteste quello di domani per i lavoratori Amazon in 12 paesi. Secondo quanto riportato da Vice, sarebbe stata indetta una mobilitazione chiamata #MakeAmazonPay, che provocherà scioperi in vari paesi in cui opera il colosso di Jeff Bezos.

A protestare saranno magazzinieri ed addetti alle consegne di Amazon in Brasile, Messico, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, India, Bangladesh, Filippine e Australia.

In Germania sono previsti scioperi per 3.000 lavoratori, mentre non è chiaro in Italia quale sia l'adesione all'iniziativa.

Nella dichiarazione di MakeAmazonPay, firmata da 39 organizzazioni ed inviata ad Amazon, si legge che "durante la pandemia di Covid-19, Amazon ha incrementato la capitalizzazione di mercato e Jeff Bezos è diventata la prima persona nella storia con 200 miliardi di Dollari di patrimonio personale. Nel frattempo, nei magazzini di Amazon i lavoratori hanno rischiato la vita come lavoratori essenziali ed hanno ricevuto solo per breve tempo un aumento della retribuzione".

Tra le richieste figura l'aumento dei salari ed il riconoscimento di bonus in vista del periodo di punta, oltre che per i rischi corsi durante la pandemia. Inoltre, viene anche chiesto di reintegrare tutti i lavoratori che sono stati licenziati per aver parlato di salute e sicurezza sul lavoro, ed un impegno ad Amazon ad azzerare le emissioni 2020. La lista è davvero lunga, e parla anche dell'accesso da parte dei sindacati alle strutture e lo stop alla vendita di dispositivi per la sorveglianza di massa.