Amazon Black Friday: il Samsung Galaxy S20 FE in sconto al minimo storico

Tra le tante offerte proposte in giornata odierna da Amazon in occasione del Black Friday, troviamo tra gli smartphone anche quella sul Galaxy S20 FE, lo smartphone Samsung più popolare del momento, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma americana.

Lo smartphone, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna, e colorazione cloud navy, è disponibile a 460 Euro, 209 Euro in meno rispetto ai 669 Euro consigliati. Come si può vedere attraverso il grafico presente in calce, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso dispositivo su Amazon, e la promozione sarà disponibile per i prossimi 4 giorni, fino al Cyber Monday in programma il 30 Novembre.

Il dispositivo include un display da 6,5 pollici super AMOLED ed una tripla fotocamera posteriore. La batteria, da 4.500 mAh, è accompagnata da 6 gigabyte di RAM, mentre la memoria interna è espandibile attraverso lo slot microSD dedicato.

La consegna è garantita a costo zero entro martedì 1 Dicembre 2020, ma nella scheda Amazon permette anche di aggiungere la copertura per danni accidentali targata Allianz da 1 o 2 anni al prezzo di 70,45 e 117,42 Euro. Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021.