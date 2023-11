Amazon Black Friday sconta un notebook MSI con RTX 4070 e Alan Wake 2 omaggio

Non ci sono solamente sconti Amazon su TV Sony a poter attirare l'attenzione di un appassionato di tecnologia in questo periodo di grandi promozioni. Infatti, il ben noto store e-commerce ha lanciato, ad esempio, un'iniziativa promozionale non di poco conto relativa a un notebook MSI con GPU RTX 4070.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nell'ambito della versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello MSI Katana 15 B12VGK-889IT viene adesso venduto al costo di 1.299 euro. Da Amazon Italia si apprende che il prezzo più basso recente negli ultimi 30 giorni era stato di 1.579 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 18% (per uno sconto, a calcoli fatti, di 280 euro).

Non è però finita qui, visto che da un'apposita pagina Amazon veniamo a conoscenza del fatto che, fino al 27 novembre 2023, l'acquisto di tale modello di notebook da gaming consente di ricevere Alan Wake 2 in omaggio. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione in grado di fare gola a più di qualcuno.

Dando un'occhiata alla scheda tecnica di MSI Katana 15 B12VGK-889IT, andando oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, troviamo un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD e refresh rate fino a 144Hz, mentre il sistema operativo risulta immancabilmente Windows 11 Home.