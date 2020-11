Amazon Black Friday: sconti su smartphone e smartwatch Samsung, c'è il Galaxy S20 FE

Ancora promozioni su Amazon per il Black Friday. Dopo aver riportato gli sconti sui TV e soundbar, ci soffermiamo su un'altra categoria molto ricca: quella degli smartphone Samsung, dove troviamo in offerta anche il Galaxy S20 FE.

Offerte Amazon Black Friday - Dispositivi Samsung

Tutte le promozioni sono date in scadenza tra sette giorni, motivo per cui c'è tutto il tempo per poter effettuare gli acquisti, su cui ovviamente viene garantita la spedizione veloce in pochi giorni grazie al Prime. Particolarmente interessante è l'offerta sul Galaxy S20 FE 5G, che è uno degli smartphone maggiormente in voga ed apprezzati tra gli utenti.

Viene anche garantita la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021, in linea con la promozione messa in campo dal colosso di Seattle in occasione del periodo natalizio.