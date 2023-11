Amazon Black Friday: sconti su TV OLED, QNED e 4K LG

In occasione della settimana del Black Friday 2023, Amazon propone degli sconti molto interessanti su tanti modelli di TV a marchio LG delle linee OLED QNED e 4K UHD. Vediamo quali sono i modelli più interessanti.

Di seguito alcuni dei modelli in sconto:

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile il nostro hub dedicato agli sconti del Black Friday 2023.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!