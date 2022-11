Amazon Black Friday: sconto del 50% su un TV Samsung del 2022 DVB-T2

Tra le numerose offerte del Black Friday, segnaliamo una promozione molto interessante su un TV Samsung da 65 pollici del 2022, con pannello 4K DVB-T2. La riduzione è pari al 50% se si tiene conto del prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung TV Crystal UHD UE65BU8570UXZT, Smart TV 65" Serie BU8570, Crystal UHD 4K, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 599,87 Euro (1.199 Euro)

Amazon nel momento in cui stiamo scrivendo evidenzia che almeno attualmente il modello in questione non è disponibile, ma sta lavorando per metterlo a disposizione nel più breve tempo possibile. Per tale ragione, gli utenti vengono invitati a completare l'ordine e bloccare il prezzo.

A proposito di prezzo, si tratta del più basso raggiunto dallo stesso modello sulla piattaforma di Jeff Bezos, nonché di un risparmio del 50% rispetto ai 1.199 Euro di listino.

A livello tecnico, troviamo il processore Crystal 4K, ma anche lo Smart Hub che facilita la scoperta di contenuti per renderli più facili da riprodurre. Il Motion Xcelerator invece offre immagini e prestazioni nitide grazie all'analisi ed alla compensazione automatica, in base alla fonte dei contenuti. Presente anche l'Auto Low Latency Mode che riduce l'effetto mosso ed il lag.