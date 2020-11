Amazon Black Friday: sconto extra su un tv Samsung QLED da 55 pollici

Sconto extra da parte di Amazon su un TV Samsung QLED da 55 pollici, che si va ad aggiungere al prezzo ridotto che era stato proposto già ieri. Il colosso di Seattle, in queste ultime ore del Black Friday 2020, offre davvero un calo di prezzo molto interessante.

Il TV in questione è il QE55Q64TAUXZT da 55 pollici, che è disponibile a 559,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di ieri. Lo sconto è del 20% se si confronta che lo stesso TV, di listino Samsung costa 699,99 Euro.

La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, venerdì 27 Novembre 2020, con consegna ovviamente gratuita e garantita entro venerdì 4 Dicembre 2020 agli utenti Prime. La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che dà anche la possibilità di aggiungere la protezione extra per due o un anno al prezzo di 41,49 e 25,79 Euro.

Il tv è dotato di un pannello QLED, mentre sotto la scocca troviamo il processore Quantum 4K che utilizzando l'intelligenza artificiale ottimizza in tempo reale le prestazioni, accompagnato dal Quantum HDR e Quantum Dot. Presenta anche l'Universal Guide, ovvero l'elenco di contenuti creato ad hoc per gli utenti dalle emittenti televisive ai canali in streaming.