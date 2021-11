Amazon Black Friday: smart TV DVB-T2 scende sotto i 200 Euro, è il prezzo minimo storico!

Oltre all’ottimo sconto Amazon su Samsung Galaxy S21 Ultra, nel contesto della “Settimana del Black Friday” il colosso statunitense propone anche uno smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro, addirittura al suo prezzo più basso di sempre. Di quale modello si parla?

Il televisore in questione è il Metz Serie MTC6000, dotato di un display da 32 pollici con risoluzione pari a 1366 x 768 pollici (ovvero soltanto HD), decoder audio Dolby Digital, sistema operativo Android TV 9.0 Pie e, come detto in apertura, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e al DVB-S2 per il satellitare.

Insomma, come potete capire dalla scheda tecnica si tratta di un modello particolarmente economico di suo, niente di particolarmente intrigante. Tuttavia, se normalmente viene venduto a 239,99 Euro, per oggi e fino al 29 novembre 2021 viene proposto a 179,99 Euro. Si tratta a tutti gli effetti del prezzo minimo storico registrato su Amazon per questo modello specifico, ovverosia un’offerta imperdibile per chi necessita di un nuovo televisore compatibile con l’ultimo standard del digitale terrestre.

A gestire vendita e spedizione è la società di Seattle, che garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime. C’è anche la possibilità di pagare il dispositivo in 5 rate mensili da 36 Euro al mese o, altrimenti, con piano Cofidis a Tasso Zero.

Sempre a proposito di televisori in offerta, su Amazon troverete anche TV Philips e LG OLED in promozione.