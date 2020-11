Amazon Black Friday: SSD SanDisk da 1 e 2 terabyte in offerta al minimo storico

Anche quest'oggi, si rinnovano le offerte di Amazon nell'ambito del "Black Friday in anticipo" dell'e-commerce, che ha preso il via ad inizio novembre e ci accompagnerà fino al 27 del mese, quando andrà in scena il Venerdì Nero dello Shopping. In giornata odierna citiamo due offerte proposte su altrettanti SSD portatili targati SanDisk.

Amazon Black Friday - Offerte sugli SSD

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile da 1 TB, USB-C, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s e di Scrittura fino a 1000 MB/s, Resistente e Impermeabile, IP55, Nero: 194,99 Euro

SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile da 2 TB, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura fino a 2000 MB/s, Resistente e Impermeabile, IP55, Nero: 399,99 Euro

In entrambi i casi, come confermato dai grafici di Keepa, si tratta dei prezzi più bassi raggiunti dai due prodotti sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Amazon ovviamente garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi ai clienti Prime nel giro di pochi giorni, con possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 Gennaio 2021, come previsto dalla nuova promozione lanciata dalla in occasione del periodo natalizio e del Black Friday.

E' anche possibile aggiungere la promozione extra di 1 o 2 anni semplicemente spuntando la casella dedicata nella scheda prodotto sulla destra.