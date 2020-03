Amazon blocca la vendita del 'Mein Kampf' di Aldolf Hitler

Cambio di politica per Amazon. Secondo quanto affermato, negli ultimi giorni il colosso di Jeff Bezos avrebbe informato i rivenditori di libri che non consentirà più la vendita di libri scritti da autori nazisti, tra cui il Mein Kampf di Aldolf Hitler, il saggio del 1925 attraverso cui il Terzo Reich espose il suo pensiero politico.

In una mail pubblicata dal Guardian, ed inviata da Amazon ai rivenditori, si legge che "il libro non può più essere venduto al pubblico" in quanto rappresenta una violazione del codice etico della piattaforma.

Nella lista dei libri bannati c'è anche Der Giftpliz, un testo antisemita per bambini scritto da Julius Streicher, altro politico tedesco dirigente del Partito Nazionalsocialista Tedesco per i Lavoratori.

Amazon, dal canto suo non ha spiegato la decisione, ma un portavoce, in risposta alla notizia pubblicata dal giornale inglese ha affermato che "Come rivenditore di libri, offriamo ai clienti l'accesso a una varietà di punti di vista, compresi titoli che svolgono un importante ruolo educativo nella comprensione e nella prevenzione dell'antisemitismo. Tutti i rivenditori prendono decisioni su quale selezione scelgono di offrire e noi non prendiamo le decisioni sulla selezione alla leggera.".

Nel momento in cui stiamo scrivendo, anche sulla versione italiana di Amazon sono disponibili solo analisi sul Mein Kampf, mentre il libro è sparito.