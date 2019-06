Amazon è il brand di maggior valore al mondo, superate Google e Apple

È finito il regno di Google? Amazon è riuscito a sorpassare il brand nell'annuale classifica BrandZ Top 100. Il report classifica le aziende in base al valore del loro marchio, un anno fa la capolista era Google. Ora è scesa al terzo posto.

Amazon vince grazie alle sue acquisizioni, e alla capacità di espandersi costantemente proponendo nuovi servizi sia lato consumer che b2b, andando a sfondare anche in settori inediti. Dalla leadership nel settore smart speaker, alla rivoluzione del retail con Amazon Go, passando per acquisizioni di pregio come quella di Whole Foods, senza dimenticare il dominio del mercato cloud. I confini dell'impero di Amazon si spostano sempre più in là, sembra davvero che non ci sia fine alle possibilità di crescita di questo colosso.

Google perde invece due posizioni, nonostante il suo valore sia cresciuto di due punti percentuali. Bene anche Apple, saldamente al secondo posto con una crescita rispetto al 2018 del 3%. Insomma, non ci troviamo davanti a particolari demeriti. Semplicemente Amazon, stando alle stime di BrandZ Top, è andato benissimo.

Seguono quindi Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba, Tencent, McDonald e AT&T. Lontano dalla top 10, è da segnalare anche l'ottima performance di Netflix, che crescendo il valore del suo marchio del 25% si è posizionato al 34esimo posto.