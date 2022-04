Amazon: bundle TV LG OLED da 55 pollici e soundbar in offerta al minimo storico

Continuano le Offerta di Primavera targate Amazon. In giornata odierna il colosso di Seattle propone un bundle con TV LG OLED da 55 pollici e soundbar al minimo storico, con consegna garantita a stretto giro di orologio.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55"con Soundbar SP2 Nera: 1.238,90 Euro

Si tratta di un prezzo significativamente inferiore rispetto ai 1.517,19 Euro proposti in media, ma più basso anche se si confronta con i 1.318 Euro di 24 ore fa.

La consegna è garantita per sabato 9 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 14 ore ed 1 minuto dal momento in cui stiamo scrivendo. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia per due anni al prezzo di 74,29 Euro e tre anni a 100,29 Euro.

A livello tecnico, il TV è da 55 pollici della linea C1, mentre la soundbar SP2 è da 100W a 2.1 canali, basata sulla tecnologia Ai Sound Pro con subwoofer integrato e supporto alla connessione Bluetooth. Inoltre, è anche compatibile con l'applicazione per iOS. Il prezzo di listino della sola soundbar è di 199 Euro.

Amazon non propone il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, ma è comunque possibile scegliere il pagamento a rate con Cofidis.