Amazon cala l'asso: TV Samsung 8K e OLED 4K a metà prezzo, oltre 1000 euro in meno

Oltre alla Xiaomi Redmi Smart Band Pro in offerta, Amazon Italia include in queste prime giornate di febbraio 2023 alcuni smart TV Samsung a prezzi strepitosi: tra i tanti, spiccano un modello OLED da 65 pollici e un Neo QLED 8K da 55 pollici entrambi a metà prezzo, quasi al minimo storico.

Il primo TV del marchio sudcoreano coinvolto in questa iniziativa, e che noi evidenzieremo, è il Samsung QE65S95B lanciato nel 2022 con supporto a HDMI 2.1, refresh rate di 120Hz anche in 4K per giocare in estrema fluidità, audio Dolby Atmos e decoder DVB-T2 già in dotazione. Il prezzo, dunque, scende da 3.499 euro a 1.839,20 euro, ovvero del 47%, ed è possibile anche ottenere 300 euro di rimborso tramite la sezione Promozioni sul sito ufficiale Samsung.

In alternativa, potete acquistare il TV Samsung QN700B Neo QLED 8K del 2022 al 49% in meno, ovvero a 1.125,89 euro anziché 2.199 euro. Il pannello Mini LED in dotazione ha un design Infinity One, processore Neo Quantum 8K Lite, refresh rate elevato e audio Dolby Atmos per una maggiore immersione. In aggiunta, si vincono 10 Voucher Rakuten TV sempre richiedendoli nella sezione Promozioni sul sito Samsung.

La vendita e la spedizione vengono effettuate da Amazon, con consegna gratuita entro 2-3 giorni. Il pagamento può essere completato anche a rate con Cofidis selezionando la voce apposita al momento del check-out. Inoltre, si possono aggiungere due o tre anni di garanzia pagando una quota minima di 85 euro.

Se state cercando altri modelli, invece, potete trovare un doppio sconto su due TV LG OLED da Mediaworld.