Amazon, cala di prezzo un router AVM Fritz!Box compatibile con la fibra

Continuano anche in giornata odierna gli sconti di Amazon sui prodotti tech. Quest'oggi, nella fattispecie, il colosso di Seattle propone un'offerta molto interessante su un router AVM FRIZ!Box, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta del FRITZ!Box 7530 AX, che è compatibile anche con la fibra ottica. Di seguito i dettagli dello sconto:

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano: 127,99 Euro (179,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 13 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore.

E' disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 25,60 Euro al mese, con tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma analogamente a quanto abbiamo fatto in altre circostanze simili, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Il router in questione è anche WiFi 6 e supporta una velocità internet fino a 300Mbps con VDSL-Supervectoring 35b, ed è dotato di centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate, stazione base DECT integrata compatibile con fino a 6 telefoni cordless.

Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto.