Amazon, calano di prezzo i prodotti Apple: sconti su iPhone 14 e Macbook Air M2

Mentre Unieuro sconta Macbook Air e Macbook Pro con chip M2 a prezzi vicini al minimo storico, anche Amazon svela una serie di offerte sui dispositivi Apple che potrebbero facilmente fare gola sia a chi è alla ricerca di un nuovo iPhone sia a chi vuole cambiare il proprio laptop con uno dotato del SoC M2 di ultima generazione.

Lato Macbook, per esempio, Amazon ha scontato i Macbook Air M1 nella giornata di ieri, mentre oggi troviamo Macbook Air M2 in offerta, sia nel taglio con 256 GB di storage che in quello con memoria da 512 GB. Il primo è proposto in offerta a 1.269 Euro, contro i 1.529 di listino, per uno sconto totale del 17%. Il secondo, invece, viene venduto a 1.679 Euro, l'11% in meno del prezzo consigliato, pari a 1.879 Euro.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, in offerta troviamo tutti e quattro i modelli di iPhone 14, ovvero la versione "vanilla", quella Plus, quella Pro e quella Pro Plus. In particolare, iPhone 14 da 128 GB viene proposto a 887 Euro, il 14% in meno del prezzo di listino, pari a 1.029 Euro. Il modello da 256 GB di memoria è invece in vendita a 1.029 Euro, l'11% in meno del MSRP, fissato a 1.159 Euro. La variante da 512 GB dello smartphone ha invece uno sconto più contenuto, pari all'8% sul prezzo di listino, e viene venduta a 1.299,99 Euro.

iPhone 14 Plus è scontato del 15% nel taglio "base" da 128 GB, con un prezzo di 999,99 Euro, contro i 1.179 di listino. La variante da 256 GB, invece, viene venduta a 1.129 Euro, il 14% in meno del prezzo consigliato da Apple, pari a 1.309 Euro. Infine, la versione da 512 GB si trova al prezzo di 1.449,99 Euro, anche qui l'8% in meno del MSRP, fissato a 1.569 Euro.

Passando ai due modelli Pro, invece, vi segnaliamo lo sconto del 12% su iPhone 14 Pro da 128 GB, che lo fa scendere al buon prezzo di 1.179 Euro, contro i 1.339 Euro di listino. La versione da 256 GB, invece, costa 1.299 Euro, il 12% in meno del MSRP, fissato a 1.469 Euro. Infine, iPhone 14 Pro Max costa 1.299 Euro nella variante da 128 GB, 1.449 Euro nella versione da 256 GB, 1.769,99 Euro nel taglio da 512 GB e, infine, 2.036 Euro nella variante da 1 TB di memoria. Come per i modelli vanilla, lo sconto è più forte sui tagli memoria bassi, ovvero quelli dal 256 GB e da 512 GB.