Amazon: campioni gratuiti di oggetti per incentivare gli acquisti

Secondo quanto riportato da Axios, Amazon avrebbe iniziato a spedire agli utenti campioni gratuiti di oggetti sulla base dei loro gusti, il tutto basandosi sulla cronologia degli acquisti. Al momento non è chiaro se si tratti di una campagna pubblicitaria o di un nuovo programma, ma la notizia sta già facendo il giro del web.

Secondo quanto riportato da The Verge, che ha contattato la società di Jeff Bezos non ricevendo alcuna risposta, i campioni rientrerebbero in una partnership stretta tra il gigante degli e-commerce ed alcuni marchi. Il tutto per incentivare gli acquisti delle "versioni complete" dei prodotti da parte degli iscritti alla piattaforma.

Axios ha raccolto alcune segnalazioni degli utenti, i quali citano un annuncio di lavoro dello scorso mese di Agosto che si riferisce proprio al programma in questione. I campioni dei nuovi prodotti verrebbero inviati ad alcuni clienti selezionati utilizzando il deep learning basato sugli acquisti precedenti.

Al momento il tutto sarebbe limitato agli Stati Uniti, ma appare chiaro che rientra in una nuova strategia pubblicitaria della compagnia che mira ad uscire dai normali confini del marketing online. "Amazon ti aiuta a scoprire prodotti che potresti amare inviandoti campioni gratuiti da marchi nuovi ed affermati. Il sistema riprende i consigli sui prodotti di Amazon, ma è reale: quindi puoi provare, annusare, sentire e gustare gli ultimi prodotti" si legge nella pagina dedicata, disponibile solo in inglese.