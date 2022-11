Amazon, capitalizzazione sotto i 1000 miliardi di Dollari: cancellati i guadagni del Covid

Periodo non proprio positivo per Amazon in borsa. Come riportato da CNBC News, nella giornata di ieri il colosso di Seattle è uscito dal club delle aziende con capitalizzazione da 1 trilione di Dollari.

Il calo del titolo in borsa è iniziato dopo l’annuncio dei risultati trimestrali da parte di Amazon, nel corso del quale la società americana ha diffuso previsioni non in linea con le aspettative per il periodo di Natale. Ieri, martedì 1 Novembre 2022, il titolo ha perso il 5,9% continuando un trend negativo che durava ormai da cinque giorni.

Conseguentemente, la capitalizzazione è scesa sotto i 1.000 miliardi di Dollari, chiudendo ai minimi da aprile 2020 e cancellando di fatto l’impennata registrata durante il periodo dei lockdown. Complessivamente, nel 2022 il titolo ha perso il 42% del suo valore, un andamento che potrebbe far diventare l’anno in corso il peggiore dal 2008 quando in borsa la società di Jeff Bezos aveva perso il 45%. Nel 2000, invece, durante il crollo delle dot-com l’azienda aveva lasciato sul terreno l’80% del suo valore.

Amazon, come le altre aziende del settore, sta lottando con l’inflazione e l’aumento dei costi. Come spiegato da CNBC, Amazon è stata costretta a ridimensionarsi dopo essersi espansa notevolmente durante la pandemia, ora che i consumatori sono tornati nei negozi.

Emblematico della situazione non facile è il crollo del patrimonio di Mark Zuckerberg di Facebook, che è stato superato da Giovanni Ferrero.