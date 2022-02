Amazon fa causa ai broker di recensioni false: denunciate AppSally e Rebatest

Già da tempo Amazon sta agendo contro le recensioni false, allo scopo di prevenire un fenomeno che col passare del tempo è diventato sempre più preoccupante. Oggi, il colosso di Seattle annuncia di aver fatto causa ai "broker di recensioni false".

La società americana ha presentato causa contro i siti web AppSally e Rebatest che avrebbero "contribuito a ingannare gli acquirenti facendo pubblicare dai loro membri recensioni false in negozi come Amazon, eBay, Walmart ed Etsy". Nel comunicato diffuso Amazon spiega di aver intrapreso questa azione a seguito di un'indagine interna su questi broker, che avrebbero più di 900mila utenti disposti a scrivere recensioni false in cambio di soldi o prodotti gratis.

"Per esempio, il sito di recensioni false AppSally vende queste recensioni a partire da 20 dollari l’una. Il sito chiede ai soggetti malintenzionati di spedire confezioni vuote a persone disposte a scrivere recensioni false, e di fornire ad AppSally fotografie da caricare insieme a quelle recensioni. Il sistema fraudolento seguito da Rebatest prevede la corresponsione di denaro alle persone che scrivono recensioni a 5 stelle solo se vengono approvate dalle aziende che cercano di vendere gli articoli in questione (vd appendix per dettagli sui due broker di recensioni false e su come operano)" sostiene Amazon, che evidenzia ancora una volta come sul sito siano vietate le recensioni false. La piattaforma si avvale di strumenti di machine learning ed investitori qualificati per individuare e bloccare la maggior parte delle recensioni.

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo parlato del leak che ha svelato una mega truffa ai danni di Amazon riguardante proprio le recensioni false.

Con questa nuova azione legale, Amazon si dice determinata a far chiudere i siti di broker di recensioni false. “I broker di recensioni false cercano di trarre profitto ingannando clienti inconsapevoli e offrendo un vantaggio competitivo ingiusto, che danneggia i nostri partner di vendita” ha dichiarato Dharmesh Mehta, Vice President of Worldwide Customer Trust & Partner Support di Amazon. “Noi sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti l’affidabilità delle recensioni. È per questo che riteniamo questi broker di recensioni responsabili di attività illecite. Mentre noi continuiamo a impedire che milioni di recensioni sospette appaiano nel nostro store, queste azioni legali mirano ad eliminare il problema all’origine”.