Amazon celebra la Music Vinyl Week: ecco i vinili più acquistati

In occasione dell’Amazon Music Vinyl Week, in programma fino al 29 Ottobre, nel corso del quale il gigante degli e-commerce proporrà ai propri utenti sconti ed edizioni esclusive sui vinili, la compagnia di Jeff Bezos ha diffuso la classifica dei vinili più acquistati, suddivisi per decenni.

Anni ‘60

Anni ‘70

Anni ‘80

Anni ‘90

Negli ultimi giorni, più volte vi abbiamo raccontato di questa rinascita del vinile, come confermato da un rapporto di Nielsen Music, secondo cui se ne acquista uno ogni trenta secondi.

Inoltre durante la Vinyl Week sarà anche attivata su Amazon la promozione Vinili 2x30€, che consentirà di acquistare due album da una selezione speciale di vinili disponibile a questa pagina, pagando al massimo 30€.