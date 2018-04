Amazon celebra la Settimana della Terra: tante offerte su smartphone ricondizionati

Amazon ha lanciato una nuova iniziativa per festeggiare la Settimana della Terra, promozione attiva fino al prossimo 22 aprile attraverso cui offrirà vari prodotti (smartphone, smartwatch e prodotti informatici) ricondizionati certificati a prezzi molto vantaggiosi.

Per i meno esperti, precisiamo che i Prodotti Ricondizionati Certificati sono testi e certificati da Amazon per un funzionamento ed aspetto come nuovo e sono protetti da garanzia aggiuntiva limitata di un anno. Di seguito alcune offerte che abbiamo ritenuto interessanti.

Cellulari e smartphone

Smartwatch

Apple Watch Series 2 - Cassa 42 mm in Alluminio Grigio Siderale - Cinturino Sport nero (Ricondizionato Certificato): 299,99 Euro

Apple Watch 42 mm, sport; Bianco (Ricondizionato Certificato): 309,56 Euro

Garmin Vívoactive Smartwatch GPS con Monitoraggio Attività e Profili Sport, Standalone, Nero (Ricondizionato Certificato): 99 Euro

Informatica

HP - D2PC Fisso Desktop 8000 SFF Intel CPU Core 2 Duo E7500/E8400 - 3,00 GHz - RAM4Gb ddr3- HDD 250/320 GB - DVD-RW - INTEL EXPRESS CHIPSET Q45/Q43 - Windows 7 Pro (Ricondizionato Certificato): 99 Euro

HP Compaq 6200 Pro Desktop PC (Intel Core i5-2400, 4 GB RAM,, 320 GB HDD, Intel HD Graphics, Windows 10 Home) (Ricondizionato Certificato): 210,75 Euro

Huawei Mediapad T3 Tablet 4G LTE, Display da 10", CPU MSM8917, Quad-Core A53, 1.4 GHz, 2 GB RAM, ROM 16 GB Espandibile Fino a 128 GB con MicroSD, Space Gray (Ricondizionato Certificato): 149,99 Euro

NABI Big TAB 20" NVIDIA Tegra 4 Cortex A15 Quad core 2GB DDR3 16GB NO 20" ANDROID Tablet Bluetooth Webcam.(Ricondizionato Certificato): 199,90 Euro

Apple - Macbook Pro Retina 15 I7 2.3 Ghz Tastiera Qwerty Uk (Ricondizionato Certificato): 1.550 Euro

Apple Mac Mini / Intel Core i5, 2.6 GHz/ RAM 8GB / 1000GB HDD / MGEN2LL/A (Ricondizionato Certificato): 629 Euro

Dell-Professional P2212H 21.5" Black Full HD - PC flat panels (LED, TN+Film, Black, 1000:1, 2000000:1, 0.248 x 0.248 mm) (Ricondizionato Certificato): 79 Euro

Ricordiamo, come sempre, che l'offerta è attiva fino ale che attraverso la pagine dedicata sono disponibili anche altri oggetti in promozione.