Amazon celebra il weekend con tanti sconti su SSD e memorie Samsung

Mentre parte il nuovo volantino Trony di Settembre 2022, anche Amazon torna alla carica con una serie di sconti molto interessanti su memorie ed SSD a marchio Samsung. La lista delle offerte è infatti davvero molto ampia ed include diversi modelli.

Sconti SSD Samsung su Amazon

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio: 109 Euro (128,30 Euro)

Samsung Memorie MB-ME64KA Evo Select Scheda MicroSD da 64 GB, UHS-I U1, fino a 130 MB/s, Adattatore SD Incluso: 12,49 EUro (14,99 Euro)

Samsung Memorie SSD 870 EVO , 4 TB, Fattore di forma 2.5", Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero: 399 Euro (430,23 Euro)

Samsung Memorie MZ-N6E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, M.2: 38 Euro (51,99 Euro)

La consegna è ovviamente garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno o più prodotti.

Su modelli più costosi si può scegliere anche il pagamento a rate di Cofidis, mentre almeno nel nostro caso non sembra essere disponibile quello in cinque o dodici mensilità targato Amazon. I prezzi sono comunque molto convenienti rispetto a quelli originali.