Amazon, il CEO conferma i tagli: previsti oltre 18mila licenziamenti

I primi rapporti sui possibili licenziamenti da parte di Amazon sono emersi lo scorso novembre, quando si parlava di 10mila tagli. A quanto pare però si trattava di stime troppo ottmistiche.

In una nota, il CEO della compagnia Andy Jassy ha annunciato che nelle prossime ore si procederà al licenziamento di oltre 18mila dipendenti, che riguarderanno principalmente le divisioni Amazon Stores e PXT (People, Experience, and Technology).

“La revisione finanziaria di quest’anno è stata più difficile del previsto a causa della situazione di incertezza economica ed il ritmo con le assunzioni che abbiamo adottato negli ultimi anni”, ha scritto Jassy.

“A novembre, abbiamo comunicato la dura decisione di eliminare una serie di posizioni nella divisione Devices & Books, e abbiamo anche annunciato un’offerta di riduzione volontaria per alcuni dipendenti della divisione People, Experience, and Technology (PXT). Tuttavia, ho anche aggiunto che il lavoro non era finito ed il processo sarebbe continuato all’inizio del 2023” continua il CEO, che ha condiviso con i dipendenti l’esito di questa review interna che ha portato alla dura decisione di licenziare complessivamente oltre 18mila persone.

Occorre precisare che Amazon è l’unica compagnia ad aver tagliato il personale: Meta ad esempio ha licenziato 11mila dipendenti, ma anche altri gitanti tech hanno fatto lo stesso.