Ad Amazon la certificazione Top Employer Italia 2023: promossa la filiale italiana

Amazon ha annunciato di aver ottenuto per la terza volta la certificazione Top Employer Italia 2023, un riconoscimento attribuito per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e lecondizioni dei lavoratori a cui vengono offerti anche piani di carriera.

Il colosso di Seattle ha conseguito la certificazione per tutte le sue attività italiane: si va da quelle legate al customer service di Cagliari alle attività logistiche passando per gli Amazon Web Services e le attività corporate e retail di Milano.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto per la terza volta la certificazione Top Employers, un riconoscimento autorevole che dimostra il nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti, siano essi nei nostri uffici Corporate a Milano o nei Centri di Sviluppo a Torino e Asti, nei Data Center in Lombardia, nel Servizio Clienti a Cagliari, o nei centri logistici in tutta Italia” ha commentato Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia ed Amazon Spagna, che nella sua dichiarazione ha riconosciuto come “dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre €12,6 miliardi creando più di 17.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 3.000 solo nel 2022, in circa 60 siti in tutto il Paese. Amazon offre diverse tipologie di lavoro a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, per profili principianti o più esperti: dai magazzinieri agli ingegneri, dagli sviluppatori di software ai linguisti e agli esperti del settore dell’intrattenimento. Competenze, background professionali, attitudini, passioni e talenti completamente diversi tra loro si incontrano ogni giorno, in un confronto costante e un’apertura al dialogo che rappresentano un fattore chiave per creare quell’ambiente lavorativo sicuro, moderno e inclusivo in cui innovare”.

Amazon rivendica come dal 1 Ottobre abbia aumentato al retribuzione d’ingresso per i propri dipendenti della logistica a 1.713 Euro lordi al mese per quattro mensilità, con un incremento del 19% rispetto a quelle del 2018 e dell’8% rispetto al quinto livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.