Amazon 'chiede aiuto' a Facebook per lavorare su Project Kuiper, il rivale di Starlink

Mentre SpaceX continua a lavorare su Starlink verso la copertura globale, Amazon sviluppa la sua proposta rivale Project Kuiper. Sebbene sia indietro rispetto alla società di Elon Musk, non manca loro l’iniziativa per muoversi più rapidamente: per farlo hanno anche deciso di assumere dei dipendenti di Facebook.

Ebbene sì, secondo quanto riportato da The Information il colosso di Seattle ha acquisito un team che faceva parte della compagnia di Mark Zuckerberg che conta 12 dipendenti, tutti all’attivo a Los Angeles per contribuire nello sviluppo soprattutto delle infrastrutture aeree da usare per lanciare i satelliti di Project Kuiper nello spazio.

La conferma sarebbe giunta direttamente da un portavoce di Facebook, ma non sono noti i termini economici dell’accordo. In compenso, è noto che tra i membri dello staff ex-Facebook ora parte di Amazon ci sono fisici, ingegneri ottici, prototipisti, meccanici e ingegneri software che in precedenza avevano lavorato su sistemi aeronautici e reti wireless. Il loro lavoro sarà essenziale per inviare i primi satelliti nello spazio; c’è anche una certa fretta nel farlo, in quanto si parla di oltre 3.200 satelliti che andranno a formare la costellazione ma nessuno di essi è stato ancora lanciato, sebbene la FCC abbia già autorizzato Amazon a procedere stanziando oltretutto più di 10 miliardi di Dollari per realizzare il progetto.

Amazon, intanto, ha ottenuto i permessi sempre dalla FCC per implementare dei radar nei dispositivi Echo per monitorare il sonno degli utenti.