Amazon chiude il 2022 con uno sconto del 10% su un SSD Kingston

In occasione delle offerte di fine anno, Amazon propone uno sconto molto interessante su un SSD Kingston da 1 terabyte. L'unità allo stato solido infatti nella versione con più storage da 2,5" cala del 10% rispetto al prezzo precedente, e beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso fino al 31/1.

Di seguito i dettagli:

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5" SATA Rev 3.0, 960GB - SA400S37/960G: 65,39 Euro (72,30 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già per martedì 3 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione da danni accidentali per due anni a 2,09 Euro o tre anni a 2,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere di questa riduzione molto interessante.

Non è disponibile invece il pagamento in cinque o dodici rate mensili di Amazon, tanto meno tramite Cofidis dal momento che l'importo è troppo basso.