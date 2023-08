Amazon chiude Agosto 2023 con una pioggia di sconti su laptop da gaming

Finisce agosto, e finisce l'estate. Amazon però continua a proporre sconti molto interessanti, anche in vista del ritorno a scuola per milioni di utenti. Quest'oggi il gigante di Seattle propone tre offerte molto interessanti su alcuni laptop da gaming.

Di seguito i dettagli:

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT , Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1699 Euro (2199 Euro)

La consegna viene garantita a stretto giro di orologio per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, e come sempre in casi come questi il consiglio è di completarlo nel minor tempo possibile in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.