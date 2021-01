Amazon chiude Prime Pantry, addio alle consegne rapide dei prodotti per la casa

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha deciso ufficialmente di chiudere il servizio dedicato alla consegna di servizi alimentari, ovvero Amazon Prime Pantry. Lanciato nel 2014 per provvedere alla consegna rapida di alimenti, snack e prodotti per la casa, dopo la sospensione nel 2020 a causa del Coronavirus ora saluterà definitivamente la piattaforma.

Come riportato dalla testata statunitense Bloomberg, la quale ha ricevuto tale informazione da un portavoce dell’azienda di Jeff Bezos, ora le migliaia di prodotti prima disponibili con l’etichetta Pantry verranno inseriti automaticamente nel principale sito di vendita.

La dichiarazione integrale è la seguente: “Come parte del nostro impegno a fornire la migliore esperienza possibile al cliente, abbiamo deciso di trasferire la selezione di Amazon Pantry al negozio principale Amazon.com in modo che i clienti possano ottenere i prodotti per la casa di tutti i giorni più velocemente, senza un abbonamento aggiuntivo o requisiti di acquisto.”

Nel 2014 Prime Pantry permetteva agli iscritti al piano Prime di spedire fino a 50 Euro di beni di prima necessità in una scatola unica, solamente pagando una tariffa fissa pari a circa 5 Euro in aggiunta all’abbonamento Prime. Dal 2018, però, Amazon ha cambiato Pantry rendendolo un servizio extra dal costo di circa 4 Euro al mese con consegne illimitate e gratuite. In seguito alla chiusura, tutti i clienti iscritti hanno ricevuto il dovuto rimborso in caso di pagamento già effettuato.

Il motivo effettivo della chiusura del servizio non è noto: certo, il 2020 non è stato un anno clemente con Pantry, sebbene Amazon abbia venduto moltissimi beni durante i lockdown nelle varie parti del mondo. Probabilmente il servizio era poco usato, oppure sul piano logistico e finanziario alla società conveniva rimuovere il servizio di consegna.

Intanto negli Stati Uniti è stato lanciato anche “Made for You”, il servizio dedicato alla creazione e vendita di abbigliamento personalizzato su misura grazie all’intelligenza artificiale; o ancora, da diversi mesi Amazon Pharmacy è realtà oltreoceano e forse, in futuro, potrebbe anche arrivare in Europa.