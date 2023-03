Amazon chiude quattro store fisici cashless per 'ottimizzare' l'offerta

Nel mese di febbraio 2023, Andy Jassy ammise che tra gli obiettivi dell'anno per Amazon c'era la volontà di puntare sugli store fisici. A distanza di un paio di settimane, la stessa compagnia ha annunciato la chiusura di ben quattro negozi cashless. Un paradosso?

Stando alle dichiarazioni dell'azienda, "come ogni catena fisica, periodicamente riorganizziamo la nostra offerta e compiamo decisioni di ottimizzazione in itinere. Restiamo fortemente impegnati della proposta Amazon Go, con oltre 20 negozi Amazon Go in tutti gli Stati Uniti e continueremo ad apprendere quali location e proposte vengono più apprezzate dal pubblico".

Due i punti vendita coinvolti a New York, due a Seattle e ben quattro a San Francisco. La data in cui chiuderanno battenti è quella del 1 aprile 2023: fino ad allora, gli utenti potranno continuare a utilizzare i loro store preferiti per la spesa e altre necessità.

Ricordiamo che gli store Amazon Go sono stati pensati per offrire un'esperienza innovativa di acquisto di beni di prima necessità, alimenti e bevande inclusi. A cambiare rispetto ad altre attività è la modalità di acquisto. Si può entrare e mettere la merce nel carrello, ma non ci saranno pause e file ad attenderci all'uscita. Il calcolo del totale è automatico e lo troveremo direttamente nel nostro storico dell'account Amazon, senza casse o altri impedimenti.

La notizia arriva a poche ore da un'altra decisione che ha fatto discutere: in Virginia, infatti, Amazon ha bloccato i lavori nel cantiere di Arlington. Si fa riferimento sicuramente alla crisi del settore e alla necessità di tagliare i costi, ma la volontà dei dipendenti di rimanere in smart working ha giocato un ruolo fondamentale in questa decisione.

Nel belpaese le cose vanno decisamente meglio, con Amazon premiata come Top Employer Italia 2023 per la qualità dell'ambiente di lavoro.