Amazon chiude la settimana con il 46% di sconto su un TV Hisense QLED UHD

Parallelamente al nuovo volantino di Trony di fine marzo 2023, continuano anche su Amazon le offerte sui prodotti tech. Quest’oggi il colosso di Seattle propone una riduzione del 46% su un TV Hisense con pannello QLED UHD 4K, su cui è possibile godere di un risparmio significativo.

Di seguito i dettagli:

Hisense televisore QLED UHD 4K del 2022 da 43” con HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e certificazione lativù 4K: 295,04 Euro (549 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per giovedì 30 Marzo 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere il pagamento mensile in cinque mensilità da 59,01 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Non è prevista alcuna commissione extra, ma è disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis che crea una linea di credito alle condizioni indicate al momento della finalizzazione dell’ordine in cui sono presenti tutte le informazioni del caso sui costi extra.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio, in quanto le unità a disposizione potrebbero terminare e potreste perdervi questa super promozione.