Amazon chiude la settimana del Prime Day con tanti sconti su smartphone: c'è anche iPhone

Sebbene il Prime Day 2022 sia ormai passato, ed in attesa della prossima iniziativa promozionale di Amazon, il colosso di Seattle continua a proporre sconti e promozioni su tantissimi prodotti. Nella fattispecie, quest'oggi segnaliamo una serie di offerte su diversi modelli di smartphone, tra cui figura anche un iPhone.

Di seguito gli sconti di oggi 15 Luglio 2022:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Graphite Grey: 270 Euro (299,90 Euro)

- Azzurro: 899 Euro (1189 Euro) OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black): 699 Euro (999 Euro)

La consegna, come sempre, è garantita a stretto giro di orologio, già entro lunedì prossimo se si effettua l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Rappresenta senza dubbio un'ottima occasione l'OnePlus 9 Pro 5G a 699 Euro: lo smartphone era già stato scontato in occasione della 48 ore di promozioni che abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse ore.

Su alcuni dei prodotti in questione è anche disponibile il pagamento in cinque rate mensili targato Amazon, mentre su altri solo quello targato Cofidis da scegliere al check-out.