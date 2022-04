Amazon chiude la settimana con sconti su iPhone 13, Apple Watch, iPad e Mac

Amazon si avvia verso il weekend del 1 Maggio con una serie di promozioni molto interessanti sui prodotti Apple. Nello specifico, il colosso di Cupertino propone una serie di offerte molto interessanti su iPhone 13, Apple Watch, iPad e sui Mac, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Di seguito gli sconti:

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - Rosa (5a Generazione): 930,70 Euro (1039 Euro)

- Rosa (5a Generazione): 930,70 Euro (1039 Euro) MacBook Air 2020 : Chip Apple M1, Display Retina 13", 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Grigio siderale: 929 Euro (1159 Euro)

: Chip Apple M1, Display Retina 13", 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Grigio siderale: 929 Euro (1159 Euro) Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro: 1049 Euro (1289 Euro)

- Azzurro: 1049 Euro (1289 Euro) Apple iPhone 13 mini (512 GB) - verde: 1109 Euro (1189 Euro)

- verde: 1109 Euro (1189 Euro) Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 419 Euro (469 Euro)

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Non è da escludere che già in giornata ci possano essere delle fluttuazioni.

Amazon propone anche il pagamento rateale in cinque o dodici mensilità a tasso zero, attraverso il servizio di pagamento a costo zero ed interessi zero che divide l'importo per cinque o dodici mesi. Chiaramente è anche possibile saldare in anticipo.