Amazon chiude la settimana con sconti su monitor AOC e TV Hisense

Mentre continua il Red Weekend solo online di Mediaworld, Amazon in giornata odierna propone un doppio sconto molto interessante su un monitor da gaming Full HD da 25 pollici ed un TV Hisense della gamma Laser TV 4K.

Di seguito i dettagli:

AOC Gaming 25G3ZM - Monitor Full HD da 25 pollici, 240 Hz, 0.5 ms, FreeSync Premium (1920x1080, HDMI, DisplayPort, hub USB), colore nero/rosso: 179 Euro (200,89 Euro)

- Monitor Full HD da 25 pollici, 240 Hz, 0.5 ms, FreeSync Premium (1920x1080, HDMI, DisplayPort, hub USB), colore nero/rosso: 179 Euro (200,89 Euro) Hisense 100" Laser TV 4K 100L5F-D12, Schermo anti-riflesso e installazione inclusi, bluetooth, 2700 lumen, HDR10, Smart TV VIDAA 4.0, Dolby Atmos, Alexa Integrata, DVB-T2/S2 HEVC 10, tivùsat 4K: 1999 Euro (3499,90 Euro)

Su entrambi i prodotti la consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità sul TV Hisense di effettuare anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero targate Amazon.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell’offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare.

