Amazon, cinque smartphone Motorola, Samsung e Xiaomi scontati sotto i 200 Euro

Amazon in queste prime giornate di maggio 2021 sta proponendo una vasta gamma di smartphone in sconto, anche per chi è alla ricerca di un modello low-cost che li soddisfi. Tra questi, oggi ne consiglieremo in particolare 5 di marchi come Motorola, Samsung e Xiaomi, tutti scontati sotto i 200 Euro.

Sconti Amazon su smartphone sotto 200 Euro

Motorola moto g 10 (quad camera 48 MP, batteria 5000 mAH, 4/128 GB, Display 6.5" Max Vision, NFC, Dual SIM, Android 11), Aurora Grey, cover inclusa: 159,90 Euro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 Go Smartphone, 6 GB + 128 GB, Grigio (Mineral Grey): 176,99 Euro

Xiaomi Redmi Note 10 Smartphone 4GB 128GB Teléfono,6.43"AMOLED DotDisplay,Snapdragon 678 Procesador (48MP+8MP+2MP+2MP) Quad Cámara,Dual SIM Card,Fingerprint and AI face unlock Versión Global(Verde): 199 Euro

Samsung Smartphone Galaxy A02s 4G 6.5 Pollici Infinity-V HD + 3 Fotocamere Posteriori, 3GB RAM e 32GB di Memoria Interna Espandibile – Batteria 5.000 mAh e Ricarica Rapida Nero [Versione Italiana]: 124,88 Euro

Samsung Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020, Nero: 129,93 Euro

Solamente due dei qui proposti smartphone sono venduti e spediti da Amazon, mentre i tre restanti risultano sì spediti dalla società di Jeff Bezos ma venduti da terze parti, per questo consigliamo di guardare prima le recensioni per accertarsi dell’affidabilità del rivenditore. In ogni caso, per ognuno dei modelli è assicurata la consegna gratuita per tutti gli utenti iscritti a Prime e non manca pure la possibilità di effettuare la consegna a rate con piani come CreditLine di Cofidis. Mancando, al momento, una data di conclusione di queste offerte consigliamo di completare l’acquisto rapidamente se questi smartphone dovessero risultare di vostro interesse.

Cogliamo questa occasione per ricordare anche che l’Amazon Prime Day 2021 si terrà a giugno, come confermato dalla società stessa.