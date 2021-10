Amazon è già in clima Black Friday: oltre 600 Euro di sconto su un TV LG 4K

Nel giorno in cui Mediaworld sconta Fire TV Stick, Amazon entra quasi in clima Black Friday ed in giornata odierna propone uno sconto di oltre 600 Euro su un TV LG smart LED 4K.

Il modello interessato è il seguente:

LG 75UP75006LC Smart TV LED 4K Ultra HD 75” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 759,04 Euro

Nella scheda prodotto si vedrà come prezzo 799 Euro. Tuttavia, come si legge direttamente poco sotto, è possibile risparmiare altri 39,96 Euro inserendo semplicemente il prodotto nel carrello e poco prima del chack out. Il sistema provvederà a stornare l'importo corrispettivo per portarlo a 759,04 Euro. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sull'e-commerce di Jeff Bezos dallo stesso modello di TV.

E' anche possibile scegliere il pagamento in dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, ma è disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, che si può scegliere sempre al check-out.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per mercoledì 20 Ottobre tra le 8 e le 12, scegliendo la fascia oraria più comoda direttamente al momento ella conferma dell'ordine.