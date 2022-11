Amazon è già in clima Black Friday: due Echo Dot con Philips Hue in sconto del 70%

Mentre si avvicina sempre più il Black Friday 2022, Amazon quest'oggi propone due offerte molto interessanti su due bundle con Echo Dot. Il colosso di Seattle permette di portare a casa i pacchetti con due smart speaker ed una lampadina Philips Hue o una presa intelligente Meross, a prezzi ridotti del 70% rispetto a quelli di listino.

Di seguito i due bundle proposti in offerta:

Kit Casa Intelligente: 2 dispositivi Echo Dot (3ª generazione) , Tessuto antracite + Meross presa intelligente: 34,98 Euro (119,97 Euro)

, Tessuto antracite + Meross presa intelligente: 34,98 Euro (119,97 Euro) Kit Casa Intelligente: 2 dispositivi Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina: 34,98 Euro (121,97 Euro)

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per domani 5 Novembre 2022 se si effettua l'ordine entro le prossime 8 ore. Lo sconto è sicuramente molto interessante, e supera il 70% nel caso del bundle con la Philips Hue dove si spendono 87 Euro in meno.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile anche aggiungere accessori extra come il supporto da parete, ma anche prese intelligenti ed altro. Come avviene sempre per i prodotti a marchio Amazon, viene anche data la possibilità di associare il proprio account ai dispositivi per una configurazione più rapida.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte. Il consiglio è sempre di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.