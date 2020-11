Amazon è già in clima Black Friday: Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick Lite in sconto

In questo primo lunedì di Novembre, Amazon è già in clima Black Friday e propone una promozione molto interessante sulle Fire TV Stick, i dongle per i TV che permettono di accedere ai condenuti dei principali servizi di streaming attraverso il telecomando con Alexa. Il colosso di Jeff Bezos sconta due modelli: il 4K ed il Lite.

Offerte Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 39,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro)

Ovviamente su entrambi i modelli viene garantita la consegna veloce a casa nel giro di pochi giorni, con il Prime. I due modelli si differenziano per il supporto 4K, che ormai è divenuto lo standard sulla maggior parte dei televisori.

Amazon, come sempre, non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma consigliamo comunque di effettuare l'ordine in giornata in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti.

La configurazione di Fire TV Stick è molto semplice ed è solo necessario inserirlo nella porta HDMI e seguire i passaggi mostrati sugli schermi. Al termine della procedura sarà possibile installare tutte le app.