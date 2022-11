Amazon già in clima Black Friday: Fire TV Stick in offerta da 19,99 Euro

In vista del Black Friday 2022, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sulla linea Fire TV Stick, che parte da 19,99 Euro per il modello base, ed arriva a 36,99 Euro per il modello 4K Max.

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 27,99 Euro

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 36,99 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il pagamento a rate e di collegare il proprio account Amazon ai prodotti per facilitare la configurazione al momento dell'arrivo a casa.

Fire TV Stick supporta tutte le principali applicazioni per lo streaming, tra cui Netflix, RaiPlay, DAZN, Now, Mediaset Infinity, YouTube, Disney+ e chiaramente Prime Video.

Le promozioni termineranno tra 12 giorni, quindi il 28 Novembre 2022, o ad esaurimento scorte disponibili. Consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti dei prodotti in questione per evitare di perdere il treno.