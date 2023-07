Amazon ancora in clima Prime Day: continuano gli sconti su iPhone 14

Sebbene il Prime Day 2023 sia ormai terminato, continuano su Amazon le offerte sui prodotti tech. In particolare, quest'oggi il gigante di Cupertino propone una serie di sconti molto interessanti su iPhone 14: ad essere coinvolti sono praticamente tutti i modelli, dal base al Pro Max passando per Pro e Plus.

iPhone 14 in offerta su Amazon

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi il consiglio è di procedere con l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.