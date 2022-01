Amazon, come accedere alle offerte Prime in anteprima? Ecco dove trovarle

La sottoscrizione ad Amazon Prime offre molteplici benefici, dall'accesso al servizio di streaming Prime Video alle classiche consegne veloci, passando per una sub gratuita a un canale Twitch e così via. Tuttavia, c'è anche un'altra possibilità di cui non esattamente tutti sembrano essere a conoscenza: l'accesso alle offerte Prime in anteprima.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, gli utenti Prime possono accedere prima degli altri a determinate offerte legate ad alcuni prodotti, in modo da avere un vantaggio in termini di tempo nell'usufruire delle promozioni in arrivo. Purtroppo per il momento non è stato possibile accedere in anticipo ai drop delle GPU (cosa che sarebbe stata molto utile per un certo tipo di utente), ma ci siamo capiti: si tratta di un beneficio che può tornare utile in determinati contesti.

Ebbene, non tutti sanno che è possibile accedere a queste promozioni, contrassegnate dal banner "Offerta Prime in anteprima" o "Offerta in anteprima Prime", semplicemente consultando la pagina delle offerte lampo di Amazon Italia e dando un'occhiata a quanto proposto. Tra le varie promozioni, potrete notare anche quelle in anteprima Prime, che richiedono chiaramente l'accesso al proprio account Amazon. Gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento hanno dunque generalmente la possibilità di usufruire di questa tipologia di offerte prima degli altri (solitamente il vantaggio è di 30 minuti).

Insomma, ora siete a conoscenza anche di questo non troppo conosciuto beneficio offerto dall'abbonamento ad Amazon Prime, che potrebbe tornarvi utile in un periodo di scarsa disponibilità in generale per il mondo tech.