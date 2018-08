Amazon: come evitare l'ultima truffa che promette prodotti Apple gratis

Diversi utenti ci hanno segnalato una nuova truffa, che sembra essere molto diffusa sul territorio italiano. Infatti, stando a quanto abbiamo potuto vedere, essa compare mentre si sta tranquillamente navigando su normali siti di e-commerce online. Vi spieghiamo come evitare spiacevoli sorprese.

I malintenzionati in questione hanno ricostruito una pagina ad hoc somigliante a quella ufficiale di Amazon, con tanto di nome "Amazon.com" che appare nella scheda del browser. Già questo è un indizio, visto che in Italia il dominio più utilizzato è Amazon.it, con la pagina ufficiale che possiede questo titolo: "Amazon.it: elettronica, libri, musica, fashion, videogiochi, DVD e tanto altro". Anche il dominio Amazon.com ufficiale ha una home page con denominazione simile, ovviamente in inglese. Prima cosa, quindi, fate attenzione al nome della scheda.

Gli indizi più evidenti, però, sono quelli relativi al dominio visitato e al contenuto della pagina. Infatti, si nota subito che nella barra degli indirizzi non è presente "amazon.com", ma ben altro. Per quanto riguarda il contenuto, i malintenzionati hanno persino inserito il logo di Apple con tanto di scritta "Paid partnership", giveaway di prodotti Apple gratuiti e fake login. Ve lo diciamo tranquillamente: è molto difficile, se non impossibile, che la società di commercio elettronico statunitense metta in atto una promozione simile, visto che non è mai successo nella sua storia e non rientra nella sua visione aziendale.

Oltre a questo, possiamo notare i classici "trucchetti" appartenenti alle truffe di questo tipo: i fattori tempo, gratuità e semplicità. Per quanto riguarda il primo, gli aspetti da tenere in considerazione sono due: quel "25 agosto" che induce l'utente a pensare che si tratti di un'opportunità nuova e fresca di pubblicazione e soprattutto quel "hai solo 1 minuti" che, tralasciando la grammatica, cerca di portare l'utente a non riflettere e a fornire subito i propri dati. Ovviamente, dovete assolutamente evitare di farlo. Il secondo fattore riguarda ovviamente la gratuità del tutto, con addirittura la presunta sicurezza di ricevere senza pagare un prodotto tra MacBook Pro, iPhoneX e iPad Pro. Insomma, quel "riceverai" è un campanello d'allarme gigante. Infine, non può mancare l'immancabile semplicità, con il tutto che si otterrebbe solamente rispondendo correttamente "a 3 semplici domande".

L'ultimo consiglio è quello di cercare sempre online: in questo caso, una ricerca potrebbe essere "amazon apple iphonex gratis", keyword che portano a scoprire che non esiste alcuna promozione di questo tipo, visto che nessuno ne parla. Insomma, se vedete una pagina del genere, vi consigliamo di chiuderla subito e cancellare la cache del vostro browser.