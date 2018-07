Amazon: come ottenere 10 Euro di sconto su Amazon Pantry

Non solo le classiche offerte. In occasione del Prime Day, Amazon ha lanciato un'offerta che permette di ottenere 10 Euro di sconto sulla spesa Amazon Pantry acquistando un oggetto del valore di almeno 30 Euro, che rientra nelle offerte del Prime Day.

La promozione è valida fino alle 23:59, e per ottenerla è molto semplice:

Durante il Periodo di Offerta, basta aggiungere un’Offerta Prime Day dalla pagina Amazon.it Offerte Prime Day (“Prodotto in Offerta”) al carrello cliccando sul tasto “Aggiungi al carrello”

Una volta terminati gli tuoi, cliccare sul tasto “Procedi all’ordine” per acquistare il Prodotto in Offerta inserito nel carrello

Quando l’acquisto del Prodotto in Offerta è stato confermato e il Prodotto in Offerta è stato consegnato, gli utenti riceveranno una mail con il codice promozionale

Per riscattare lo Sconto Pantry, basta andare su Amazon Pantry a questo indirizzo.

A questo punto basta effettuare una spesa di almeno 30 Euro sui prodotti presenti in questa pagina e procedere all’acquisto. In fase di acquisto, bisognerà inserire il codice promozionale per ottenere lo sconto di 10 Euro.

Amazon invita a non effettuare il l'acquisto su Amazon Pantry prima che il Prodotto in Offerta sia stato consegnato e prima di ricevere l’email da Amazon.it con il codice promozionale.

La promozione è valida solo per i clienti Prime e solo sui prodotti in offerta venduti e spediti da Amazon Italia. Il codice promozionale può essere utilizzato entro il 12 Agosto 2018 alle 23:59.

Per maggiori informazioni vi reindirizziamo a questo indirizzo.