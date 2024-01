Amazon, la Commissione Europea verso il blocco dell'acquisizione di iRobot

L’affare da 1,7 miliardi di Dollari con cui Amazon ha acquistato iRobot potrebbe non andare a segno. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, la Commissione Europea avrebbe informato alcuni rappresentanti Amazon che l’acquisizione verrà bloccata dall’Antitrust.

La decisione dovrebbe arrivare dopo l’indagine che ha aperto l’Antitrust del Vecchio Continente lo scorso luglio, citando possibili implicazioni per la concorrenza. Secondo la Commissione Europea, infatti, Amazon in quanto proprietaria di iRobot potrebbe ostacolare i concorrenti di quest’ultima compagnia sul marketplace online, riducendole la visibilità nei risultati di ricerca o in altre aree.

La Commissione Europea dovrebbe comunicare la decisione finale entro il 14 Febbraio 2024, ma Politico qualche settimana fa ha preannunciato che Amazon non intende offrire alcuna concessione per risolvere le preoccupazioni del garante.

L’accordo comunque è in revisione anche da parte della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, mentre l’Autorità Britannica per il Mercato e la Concorrenza a giugno ha affermato che l’accordo non comporterà “nessuna sostanziale riduzione della concorrenza”.

Le azioni di iRobot a seguito della pubblicazione del rapporto del WSJ sono crollate dell’33%, mentre Amazon si è rifiutata di commentare la notizia.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito ed appena sarà comunicata la decisione finale da parte delle autorità.