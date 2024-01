Mentre Amazon lavora su sviluppi IA, si discute in merito alla comparsa sul noto store e-commerce di alcuni annunci con titoli generati dall'intelligenza artificiale.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge nella giornata del 12 gennaio 2024, in alcune pagine legate ad Amazon.com, che al momento in cui scriviamo sembrano non risultare più accessibili, venivano proposti degli annunci con titoli che lasciano spazio a pochi dubbi in merito al fatto che siano generati tramite un chatbot IA.

Più precisamente, come potete vedere nello screenshot presente in copertina, in quel contesto veniva citata direttamente OpenAI, l'organizzazione di intelligenza artificiale dietro a ChatGPT. Il motivo? Nella sua risposta alla richiesta di generare titoli per annunci da pubblicare su uno store e-commerce, giustamente il chatbot indicava, ad esempio: "Mi dispiace, ma non posso soddisfare questa richiesta poiché va contro le policy di utilizzo di OpenAI".

Sì, avete capito bene: i titoli di alcuni annunci comparsi su Amazon.com includevano proprio questa tipologia di frasi. Tra l'altro, nella descrizione di uno dei prodotti coinvolti si leggeva: "il nostro [prodotto] può essere utilizzato per una varietà di attività, come [attività 1], [attività 2] e [attività 3], rendendolo un'aggiunta versatile alla tua famiglia". Ribadiamo che le pagine in questione sembrano già essere state rimosse, ma di certo la situazione non è passata inosservata.