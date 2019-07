Amazon compie 25 anni, ma a festeggiare è Jeff Bezos

Il 5 Luglio 1994 Jeff Bezos fondava Cadabra, il nome iniziale della società che poi si sarebbe trasformata in Amazon, diventando la compagnia con la capitalizzazione più alta del mercato e facendo diventare il suo amministratore delegato l'uomo più ricco al mondo.

La scelta del nome successivamente sarebbe ricaduta sul nome Amazon in quanto le intenzioni iniziali di Jeff e di sua moglie MacKenzie erano di creare la libreria online più grande del pianeta, pari al Rio delle Amazzoni, che è il fiume più imponente.

La quotazione in borsa sarebbe avvenuta solo tre anni dopo, ma per superare il trilione di Dollari di capitalizzazione Jeff ha dovuto attendere la scorsa estate. Durante questo lasso di tempo però Amazon ha cambiato per sempre il mondo del commercio, sia online che fisico, portando a nuove regole che hanno reso il tutto più smart e comodo.

Probabilmente 25 anni fa nessuno si sarebbe aspettato che Amazon avrebbe permesso di fare la spesa dal proprio smartphone per vedersela consegnata a casa nel giro di poche ore.

Nonostante il successo però il colosso di Seattle non intende fermarsi ed intende innovare ancora di più il settore, puntando sui droni per le consegne.

Bezos, dall'alto del suo patrimonio personale da 156 miliardi di Dollari, nonostante il recente divorzio da record dalla moglie, ha superato anche Bill Gates nella classifica dei paperoni d'oro.