Amazon: computer portatile da gaming MSI con RTX 3060 al prezzo minimo storico

Gli amanti dei videogiochi alla ricerca di computer da gaming in sconto in questi giorni hanno l’imbarazzo della scelta: in contemporanea al PC desktop MSI con RTX 3060 in offerta da Unieuro, su Amazon è possibile trovare un’ottima promozione su un laptop da gaming MSI con RTX 3060 al prezzo più basso di sempre.

Non aspettatevi sconti pazzi, si tratta “soltanto” di un taglio di 350 Euro sul prezzo di listino per il modello MSI GS66 Stealth 11UE-207IT venduto dal gigante dell’e-commerce alla modica cifra di 1.749 Euro; normalmente, costerebbe ben 2.099 Euro.

Venendo alle specifiche tecniche, questo computer portatile da gaming si presenta con il processore Intel Core i7-11800H capace di arrivare alla frequenza Turbo massima di 4,60 GHz, accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e da una unità SSD da 1 terabyte di capienza. Lato RAM, dunque, troviamo 16 GB di memoria DDR4. Lo schermo è un pannello Full HD da 15,6 pollici con refresh rate elevato e il sistema operativo, infine, è Windows 10 Home ma con aggiornamento a Windows 11 disponibile già al primo avvio.

A occuparsi di vendita e spedizione sarà sempre Amazon, che quindi garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e la possibilità di prolungare la garanzia fino a tre anni in più, pagando però un bonus di 184,26 Euro. Tra gli altri accessori disponibili all’acquisto troverete anche Microsoft 365 Family, Adobe Creative Cloud e l’antivirus Norton 360 Deluxe 2022 per tre dispositivi massimo.

