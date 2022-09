Amazon: computer portatili Lenovo IdeaPad al prezzo più basso di sempre

Le Offerte di Settembre disponibili su Amazon sono giunte alla loro conclusione. O meglio, l’iniziativa è terminata ma le promozioni non mancano: ad esempio, sul portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos da oggi potete trovare diversi laptop Lenovo IdeaPad al prezzo più basso di sempre. Ecco alcuni dei migliori modelli coinvolti.

Offerte Amazon su computer portatili Lenovo

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" HD (Processore AMD 3020e, 1TB HDD, RAM 4 GB, AMD Radeon Graphics, Windows 10) - Business Black: 239 euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD IPS (Processore Intel Core i3-10110U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11) - Platinum Grey: 379 euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display 15.6" FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10, Abyss Blue: 449 euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display 15.6" FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, Scheda Grafica GeForce MX130 2GB GDDR5, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 Home, Abyss Blue: 549 euro

Lenovo IdeaPad 5 Pro Notebook - Display 14" 2.2K (Processore AMD Ryzen 5 5600U, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Windows 10) - Storm Grey: 699 euro

Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5, Notebook - Display da 13.3" QHD (Processore intel Core i5-1135G7, RAM 16 GB, 512 GB SSD, WiFi 6, Windows 11) - Light Silver: 799 euro

Facciamo presente ai lettori che tutti i laptop Lenovo citati sono venduti al prezzo minimo storico. In altre parole, nonostante in alcuni casi si parli di appena 100 euro in meno, si tratta pur sempre di offerte imperdibili. Il pagamento può essere effettuato quindi in unica soluzione o in più mensilità Tasso Zero grazie a Cofidis o Amazon, a seconda delle proprie preferenze. Infine, la consegna è a costo zero per gli utenti Prime, ma non è garantita in un giorno.

